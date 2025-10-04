На кинофестиваль Arctic open в Архангельске поступили заявки из 156 стран

Больше всего на конкурс заявлено короткометражных игровых картин

АРХАНГЕЛЬСК, 4 октября. /ТАСС/. IX Международный кинофестиваль Arctic open в Архангельске завершил прием заявок. На него заявилось 2 543 фильма из 156 стран, сообщили ТАСС организаторы.

"Прием заявок завершен. За период с 20 июля на архангельский кинофестиваль поступило 2 543 фильма из 156 стран мира", - сказали организаторы.

По количеству поданных заявок лидируют Иран, Россия, Индия, Турция, Бразилия, Китай, Аргентина, США, Италия, Испания, Франция, Великобритания, Мексика.

Больше всего на конкурс заявлено короткометражных игровых картин - их 62,4%. Документальные фильмы составляют 18,9%, фильмы для детей и юношества - 9,6%, полнометражные игровые фильмы - 9,2%.

"Мы получили и продолжаем получать огромное количество искренних слов поддержки, пожеланий удачи, с верой в будущее и надеждой на скорую встречу в кинозалах Архангельска и Архангельской области", - сказала ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова. Планируется, что киносмотр пройдет с 4 по 7 декабря 2025 года. В этом году он посвящен 500-летию освоения Северного морского пути. Фестиваль проводится с 2017 года.