Представители почти 80 стран примут участие в симпозиуме "Создавая будущее"

Событие объединит более 7 тыс. участников, выступят 200 российских и зарубежных спикеров

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Представители порядка 80 государств примут участие во II международном симпозиуме "Создавая будущее", который пройдет 7-8 октября в Москве в Национальном центре "Россия". Событие объединит более 7 тыс. участников, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Ученые, архитекторы, дизайнеры и деятели искусства почти из 80 стран примут участие во II Международном симпозиуме "Создавая будущее", который состоится 7-8 октября в Москве в Национальном центре "Россия", - отметили организаторы. - Событие объединит более 7 000 участников, выступят 200 российских и зарубежных спикеров. Мнениями поделятся эксперты из Китая, США, Италии, стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Симпозиум проходит под эгидой Десятилетия науки и технологий при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ".

Организаторы сообщили, что в рамках симпозиума запланировано около 50 мероприятий, в том числе панельные дискуссии, лекции, стратегическая сессия, проектная лаборатория, сценарная мастерская, а также мастер-классы. Ожидается, что "участники обсудят тенденции в формировании общественных пространств, визуальных кодов и общечеловеческих ценностей, которые определяют контуры будущего, с учетом современных технологических и гуманитарных открытий и концепций".

По данным организаторов, ожидается, что в симпозиуме примут участие в том числе заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, начальник Управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России Мария Захарова, директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

Среди зарубежных экспертов ожидаются в том числе коллекционер и организатор выставок современного искусства Пьер-Кристиан Броше из Франции, генеральный директор Технологического университета Цване, член Академии наук Южной Африки Расиган Махарадж, директор Латиноамериканской лаборатории биоарта (UAI), Центра экспериментального искусства и бывший исполнительный директор сети ЮНЕСКО Хоакин Фаргас из Аргентины.

По словам организаторов мероприятия, экспертная программа разделена на три трека - "Общество", "Технологии" и "Глобальное сотрудничество". Они сфокусированы на обсуждении трансформации социума, актуальных технологических инновациях и векторах гуманитарного взаимодействия в многополярном мире. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.