В Цирке на Фонтанке стартовали показы итальянского шоу со слонами и тиграми

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Показы спектакля "Итальянский цирк: слоны и тигры", созданного всемирно известной цирковой династией Тони, стартовали в Санкт-Петербурге с 4 октября, передает корреспондент ТАСС. Главным героем программы стал дрессировщик слонов и тигров Давио Тони.

"На манеже легендарного цирка Чинизелли зрителей ждет встреча с мастерами мирового уровня: смелыми акробатами, талантливыми гимнастами, прославленными дрессировщиками и артистами, чье творчество уже покорило зрителей многих стран. Особое восхищение вызывают номера с экзотическими животными, которые делают шоу по-настоящему уникальным", - отметила первый заместитель гендиректора "Росгосцирка", директор Санкт-Петербургского цирка Татьяна Бушкова.

Помимо тигров и слонов, в программе участвуют змеи, бизон, зебры, верблюды, кенгуру, страусы. Дрессировщик Давио Тони рассказал журналистам о своих самых больших подопечных: "Слоны - азиатские, они принадлежат моей семье уже более 40 лет. Они проехали целый мир вместе с нами. Это очень умные животные, у них очень хорошая память. Слоны очень ярко демонстрируют свои эмоции. Когда я к ним подхожу, они всегда проявляют свою любовь, но они принимают меня за слона, то есть за одного из них".

Зрители смогут увидеть редкий номер в исполнений воздушной гимнастки на волосах Александры Тони, а также мастерство дрессировщика Даниэля Тони, продолжателя цирковой династии, укротителя экзотических животных. Не менее зрелищными станут номера акробатов на "колесе смелости" и канатоходцев братьев Нурсултана и Махмудбека Суанбековых.

Для программы с итальянским колоритом специально созданы красочные декорации и костюмы, оживающие благодаря световым эффектам, авторской музыке и новым технологиям. "Я советую всем обязательно прийти и посмотреть. Я уверен, что все будут поражены этой программой", - сказал Давио Тони журналистам.

Шоу "Итальянский цирк: слоны и тигры" будет проходить на арене Большого Санкт-Петербургского цирка на Фонтанке по 30 ноября.