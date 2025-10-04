В реестр нематериального этнокультурного достояния РФ включат около 90 объектов

В состав федеральных экспертов, работающих над наполнением реестра, входят, в частности, специалисты Всероссийского дома народного творчества, сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры Жанна Алексеева

КРАСНОЯРСК, 4 октября. /ТАСС/. Около 90 объектов планируют включить по итогам 2025 года в федеральный реестр нематериального этнокультурного достояния. Об этом журналистам на первом Всероссийском культурном форуме коренных малочисленных народов в Красноярске сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.

"В него (в реестр - прим. ТАСС) входят самые ценные, самые важные объекты нематериального этнокультурного достояния - это наши традиции, это фольклор, это этнографии. Соответственно каждый регион формирует свои региональные реестры и из них самые интересные образцы этнокультурного достояния будут входить в федеральный реестр. Мы формируем этот реестр с этого года и уже есть 31 объект нематериальных этнокультурных достояний. Планируем до конца года около 90 таких объектов включить в федеральный реестр", - сообщила замминистра, добавив, что эта работа будет продолжена в дальнейшем.

По ее словам, в состав федеральных экспертов, работающих над наполнением реестра, входят специалисты Всероссийского дома народного творчества, музеев, научно-исследовательских институтов. Благодаря федеральной информационной системе ознакомиться с этими объектами сможет каждый желающий не только в России, но и за рубежом. "Многообразие культуры в РФ одно из самых главных достояний нашей страны. И, конечно, очень важно сохранение этого многообразия в эпоху глобализации. Министерство культуры РФ уделяет особое внимание теме поддержки коренных малочисленных народов, и в этом активное участие принимают наши библиотеки, дома культуры, театры, музеи, культурные центры", - подчеркнула Алексеева.

Оцифровка языков КМНС, технологии изготовления пищи

Как отметила и.о. руководителя по учебной деятельности Института Севера и Арктики (входит в структуру Сибирского федерального университета) Наталья Копцева, создание такого реестра - это одна из форм поддержки культуры народов России, в том числе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Она отметила, что из восьми коренных малочисленных народов Красноярского края семь из них проживает в Арктической зоне РФ. "И те условия жизни, суровый климат и сложный ландшафт делают их этнокультурное достояние еще более ценным и уникальным", - подчеркнула она. По ее словам, одним из этнокультурных достояний северных народов является уникальная технология и рецептура блюд. Копцева сообщила, что ученые для поддержки этого наследия предлагают ввести для этих продуктов специальную маркировку. Для того чтобы получить эту маркировку, продукция должна ассоциироваться с тем или иным северным народом, производиться на определенных географических территориях и иметь устойчивую долговременную рецептуру.

По мнению первого вице-президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Артура Гаюльского, важным направлением в этой сфере является оцифровка языков КМНС. "Наша молодежь оцифровывает пять языков коренных малочисленных народов севера Красноярского края. Эвенкийский язык - 90 тыс. слов уже оцифровано, еще 50 тыс. предстоит оцифровать. Оцифровываем язык нганасан. Все это ведет к бессмертию языков, которые находятся под угрозой", - подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Как сообщила генеральный директор Государственного центра народного творчества Красноярского края Любовь Романова, в число объектов, включенных в региональный реестр нематериального наследия, в частности вошли - технология изготовления эвенкийских охотничьих лыж, позволяющая двигаться по глубокому снегу и бесшумно подкрадываться к дикому зверю, технология изготовления эвенкийских национальных ковров (кумалан) из оленьих шкур, технология изготовления детской люльки, удобной для кочевой жизни на севере.

О форуме

Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов России стартовал в Анадыре на Чукотке в конце сентября. В Красноярске он проходит с 4 по 6 сентября, затем форум примет Петрозаводск (Карелия), завершится он в ноябре этого года в Тюмени.

Форум направлен на сохранение, развитие и популяризацию самобытной музыкально-песенной, танцевальной, празднично-обрядовой культуры коренных малочисленных народов России. Кроме того, проект преследует цель сохранить единое культурное пространство, укрепить творческие контакты и взаимопонимание, а также воспитать культуру межнационального общения.