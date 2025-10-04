Репертуар Театра Моссовета пополнится детским спектаклем про Незнайку

В основу премьерной постановки ляжет трилогия Николая Носова

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьера постановки главного режиссера Севастопольского ТЮЗа Федора Парасюка "Приключения Незнайки и его друзей" состоится в Государственном академическом театре имени Моссовета до конца 2025 года. Одноименный эскиз был выбран победителем творческой лаборатории "Театр Моссовета - детям", передает корреспондент ТАСС.

Работа Парасюка станет вторым детским спектаклем в репертуаре Театра Моссовета: сегодня на юную часть аудитории рассчитаны только "Бременские музыканты" по мотивам одноименной сказки братьев Гримм (реж. Евгений Марчелли). В основу новой, премьерной постановки ляжет трилогия Николая Носова: "Приключения Незнайки и его друзей", "Незнайка в Солнечном городе", "Незнайка на Луне".

"Дорогие зрители, большое спасибо за то, что провели этот день с нами. Мне кажется, очень важно, что сегодня уделяется внимание такой интересной и сложной теме, как спектакли для детей. Честно скажу, что без замечательных артистов и артисток Театра Моссовета ничего бы у нас не вышло", - констатировал Парасюк, получая диплом победителя.

День лаборатории

Показы четырех работ, дошедших до финала, стартовали 4 октября в 12:00 на "Сцене под крышей". В зрительном зале собрались дети, подростки и их родители. Первым публике представили эскиз Тимура Галеева "Тройка мечтателей", в его основе - сразу три детские пьесы Сергея Михалкова: "Первая тройка", "Особое задание", "Сомбреро". Отрывок спектакля Парасюка был продемонстрирован следом. Команда режиссера Иван Федчишина трудилась над эскизом - его показали третьим - "Королевство кривых зеркал". За инсценировку одноименной повести Виталия Губарева отвечала Мария Бердинских.

Завершающей работой стал отрывок Анны Бессчастновой: артисты представили эскиз по мотивам повести Юрия Коваля "От Красных ворот". После 16:00 члены жюри, куда вошли художественный руководитель Театра Моссовета заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли, народные артисты РФ Ольга Остроумова и Евгений Стеблов, заслуженная артистка РФ Ольга Кабо, актриса Анна Михайловская, удалились на совещание.

Эскизы режиссеров также оценивали советник президента экосистемы МТС по социальным и культурным проектам Надежда Лысенко, руководитель направления по ключевым партнерствам и специальным проектам МТС Медиа Игорь Хомский и генеральный директор МТС Live Михаил Минин - лаборатория стала совместным проектом Театра Моссовета и сервиса МТС Live.

"Наш выбор сделан, и я уверена: когда будет готов полноценный спектакль, дети останутся довольны. Уже сегодня мы видели счастливые глаза, зритель был погружен в эскиз, взаимодействовал с ним. Когда члены жюри уходили на совещание, дети кричали в спину: "Незнайка!". И так получилось, что наше решение совпало с решением публики, которая голосовала по QR-кодам", - сказала Лысенко, отметив, однако, что выбор было сделать совсем не просто.

© Алиса Куликова/ ТАСС

О проекте

Лаборатория "Театр Моссовета - детям" стартовала в июле 2025 года и прошла в два этапа. На первом - он продлился до 5 сентября - осуществлялся предварительный отбор заявок. Впоследствии, на сборе труппы, который состоялся в зале Основной сцены 10 сентября, были объявлены имена четырех финалистов. На втором этапе прошли репетиции и демонстрации эскизов, в которых были задействованы артисты Театра Моссовета.

"Честно говоря, сам не понимаю, как буквально за пять дней в новом театре, с новыми для себя артистами у всех режиссеров получилось осилить такой огромный объем: спектакли готовятся минимум два-три месяца. Это при условии ежедневных долгих репетиций. А тут вдруг я вижу, как молодые ребята за пять-шесть прогонов делают почти полноценную постановку: по актерской игре, проработанности, по погружению в материал, по реализации этого материала на сцене", - поделился Марчелли.

Под занавес

Участие в лаборатории приняли более 130 режиссеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Махачкалы, Твери, Нижнего Новгорода и других регионов России, из городов Белоруссии и Китая. При этом в их число вошли не только студенты профильных вузов, но и более опытные мастера. Работа, которая вырастет из эскиза-победителя в полноценный спектакль, будет адресована зрителю 6-12 лет.

В заключение, беседуя с корреспондентом агентства, Евгений Марчелли заметил: в будущем Театр Моссовета планирует сотрудничество с двумя режиссерами из Китая, их имена открылись художественному руководителю именно благодаря лаборатории. Это Ичень Лю ("Фердинанд, бык и цветок" по Манро Лифу) и Цзяо Ланьбо ("Что случилось в Китае" по мотивам сказки Х. Андерсена "Император и соловей").