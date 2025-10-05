Путин и Лукьянов перед началом "Валдая" процитировали фильм "Калина красная"

Президент поинтересовался перед началом мероприятия, "собран ли народ", на что модератор ответил, что "народ к разврату готов"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и модератор пленарной сессии "Валдая" Федор Лукьянов за кулисами заседания клуба обыграли обстановку фразами из фильма Василия Шукшина "Калина красная".

"Народ собран?" - поинтересовался глава государства перед началом мероприятия. "К разврату готов, как говорится", - ответил модератор крылатой фразой из фильма.

"Дальше не буду продолжать, - обратился Путин к Лукьянову, но потом все же со смехом продолжил цитировать сцену из фильма. - Хотя помнишь, как там дальше? "А чего ж таких некрасивых-то набрал?"

Путин каждый год выступает на пленарном заседании "Валдая", где высказывается по всей международной повестке. В этот раз мероприятие с участием президента продлилось почти четыре часа. Встреча проходила 2 октября в Сочи.

Фильм "Калина красная" вышел на экраны в 1974 году и практически сразу стал лидером проката. Он рассказывает о вышедшем на свободу воре-рецидивисте Егоре Прокудине по прозвищу Горе, который отправляется в деревню к подруге по переписке Любе. Жизнь в деревне меняет героя, и он решает навсегда порвать с прошлым, однако его бывшие друзья не оставляют его в покое. Шукшин выступил и сценаристом, и исполнителем главной роли, и режиссером фильма. Это последняя киноработа Шукшина.