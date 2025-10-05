Военный триллер "Август" лидирует в российском прокате вторую неделю подряд

Картина собрала 190,8 млн рублей за выходные, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Кинокартина "Август" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, снятая по мотивам романа Владимира Богомолова "Момент истины" вновь заняла первую строчку в российском кинопрокате, собрав 190,8 млн рублей за выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за 2-5 октября.

"Август" повествует о трех контрразведчиках "Смерш", которые ищут и устраняют немецкие разведывательно-диверсионные группы в лесах западной Белоруссии в августе 1944 года. Главные роли в картине сыграли Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков. Фильм вышел в прокат 25 сентября.

Второе место кинопроката по-прежнему занимает кинокартина французского режиссера Люка Бессона "Дракула" (Dracula: A Love Tale, 2025), собрав 114 млн рублей. Фильм повествует о любви между принцем Владом II (граф Дракула) и его женой Елизаветой. Узнав о ее трагической смерти, главный герой отрекается от Бога. Принц решается обречь себя на бессмертие, узнав, что Елизавета может переродиться. Спустя 400 лет Дракула встречает возлюбленную в облике молодой девушки Мины. Главные роли сыграли Калеб Лэндри Джонс (Дракула) и Зои Блю (Елизавета/ Мина).

Комедия Алексея Чадова "(Не)искусственный интеллект" расположилась на третьем месте рейтинга, собрав 38 млн рублей. По сюжету фильма, во время экскурсии в научно-исследовательском центре 17-летний студент-первокурсник случайно попадает в испытательный образец новой модели робота, обладающего собственной волей и разумом. Получив случайного пилота, машина берет управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории.