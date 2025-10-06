В Марокко открылся Международный фестиваль транссахарского кино с участием РФ

В конкурсной программе короткометражных фильмов Россию представляет работа "Я не помню", срежиссированная Евгением Цыгановым

ЗАГОРА /Марокко/, 6 октября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. В южном марокканском городе Загора открылся 19-й Международный фестиваль транссахарского кино, в котором принимают участие фильмы российских режиссеров.

В конкурсную программу полнометражных картин включена военная драма "Группа крови" (2025, режиссер Максим Бриус). Вне конкурса зрители посмотрят историческую ленту "Князь Марух. Дорога мужества" (2022, режиссер Хусейн Дауров). Кроме того, в конкурсной программе фестиваля в Загоре принимают участие полнометражные фильмы режиссеров из Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Марокко, Палестины, Туниса, Узбекистана, Филиппин и ряда других стран.

В конкурсной программе короткометражных фильмов Россию представляет работа "Я не помню", срежиссированная Евгением Цыгановым.

На торжественной церемонии открытия смотра присутствовали деятели культуры из арабских, африканских и европейских стран, представители властей города и провинции, зарубежные послы, российские дипломаты.

Почетный гость нынешнего фестиваля - Казахстан. По этому случаю перед собравшимися зрителями с большой творческой программой выступили певцы, музыканты и танцоры, специально приехавшие из города Шымкента.

Программа мероприятия также включает проведение мастер-классов известных деятелей кино арабских стран, встреч поклонников с любимыми артистами, круглых столов на актуальные социальные и культурные темы, которые находят отражение в современных фильмах.

Фестиваль у ворот великой пустыни

Основными задачами мероприятия устроители называют "создание пространства для обмена опытом между всеми заинтересованными сторонами в культурной и кинематографической сфере, организацию встреч между марокканскими, африканскими, арабскими и международными кинематографистами". Фестиваль, по их словам, проходит "у ворот великой марокканской пустыни, на пути древних караванов".

Загора расположена на юго-востоке Марокко в долине реки Драа, недалеко от пустынных районов Сахары. Город славится живописными пейзажами оазисов и красивыми сооружениями в традиционном стиле.