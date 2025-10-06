Фильм про первую континентальную экспедицию "Россия 360" выйдет в ноябре

Картина будет состоять из пяти серий, сообщил полярник и исследователь Арктики Богдан Булычев

ЯКУТСК, 6 октября. /ТАСС/. Документальный фильм, посвященный арктической части первой континентальной экспедиции "Россия 360", выйдет 3 ноября в онлайн-кинотеатре Оkko. Об этом ТАСС сообщил полярник и исследователь Арктики, руководитель экспедиционного центра "Про путешествия" Богдан Булычев.

"Фильм выходит 3 ноября в Оkko. Напомню, что фильм мы делаем вместе с российским обществом "Знания". Фильм будет 5-серийным и расскажет про самый сложный этап экспедиции - от Мурманска до Чукотки", - сказал он.

Булычев отметил, что проект направлен на популяризацию Арктики. "Мы хотели сделать современный формат. Это не просто документальные ролики в формате YouTube-влога, а это именно фильм в стиле Netflix", - пояснил он.

Первая континентальная экспедиция "Россия 360" стартовала в конце января 2024 года в Мурманске. Протяженность маршрута составила почти 33 тыс. км. Экспедиция прошла 58 регионов России, включая Арктику, Дальний Восток, Урал, Кавказ, Юг, Центральную Россию и Калининград. Это было первое в мире прохождение Северного морского пути по сухопутным границам на колесной технике. А также первое в мире прохождение всех сухопутных границ России и первое в мире посещение четырех крайних точек севера, востока, юга и запада России за один год. Фотоматериалы и воспоминания участников экспедиции лягут в основу нескольких фильмов и книги для детей. Экспедиция "Россия 360" поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.