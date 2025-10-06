На международном фестивале документального кино в Кургане покажут 14 фильмов

Мероприятие откроет премьера кинокартины Яны Бех "Родина/ Мать"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" пройдет в Кургане с 15 по 17 октября, в программе - 14 фильмов. Откроет фестиваль премьера кинокартины Яны Бех "Родина/ Мать", сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Впервые фестиваль откроет работа победителя питчинга фестиваля "RТ.Док: Время наших героев". где свои идеи для съемок ежегодно представляют документалисты. В этом году победителем стала Яна Бех - совместно с RT Яна сняла кино "Родина/Мать" о кинологе саперной группы ДНР Екатерине.<…> Всего в зрительской программе 14 фильмов о Донбассе известных авторов и режиссеров, среди них три премьеры", - рассказали там.

Гости фестиваля также увидят премьеру ленты информационного агентства "Регнум" "Товарищи, заводчане" о работе заводов Донецкой и Луганской народных республик. Также на фестивале покажут премьеру военного документалиста Клима Поплавского об эвакуационной группе штурмовых медиков "300/200: как парни братьев домой возвращали".

В деловой части программы фестиваля запланированы встречи с бойцами, военкорами, создателями фильмов, артистами, политиками и общественными деятелями. Состоится панельная дискуссия "Связь времен", на которой участники проведут параллели между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией.

В центре каждого фильма фестиваля - человеческая судьба. Мероприятие организовано при поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова и по инициативе полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Артема Жоги. ТАСС - генеральный информационный партнер.