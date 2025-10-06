В Казахстане снимут новый фильм с Джеки Чаном

Речь идет о работе над новой частью франшизы "Доспехи Бога"

Редакция сайта ТАСС

АЛМА-АТА, 6 октября. /ТАСС/. Визит китайского актера Джеки Чана в Алма-Ату был связан с работой над четвертой частью франшизы "Доспехи Бога", которая будет снята в Казахстане в рамках реализации совместного проекта. Об этом сообщили в казахстанской видеопродакшн-студии Salem Entertainment.

"Мы официально раскрываем детали резонансного визита Джеки Чана в Алма-Ату. Речь идет о работе над новым фильмом культовой франшизы - "Доспехи Бога: Ультиматум". Четвертая часть легендарной саги, завоевавшей культовый статус у миллионов зрителей, будет реализована именно в Казахстане", - говорится в сообщении, размещенном в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) студии.

25 сентября Salem Entertainment сообщала, что Джеки Чан посещал Алма-Ату для отбора локаций будущего фильма в рамках реализации совместного проекта. Однако в студии не раскрывали, о каком проекте идет речь, указав, что это они пока оставят в секрете.

Казахстанские СМИ, сообщившие ранее о прибытии актера в Алма-Ату, выдвигали различные версии причин визита Джеки Чана. В том числе предполагалось, что актер прибыл, чтобы посмотреть матч между мадридским "Реалом" и "Кайратом" из Алма-Аты, который прошел 30 сентября.