Более 15 проектов получили поддержку Минкультуры в сфере народного искусства

Прием заявок проходил с 23 апреля по 7 июня 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министерство культуры России подвело итоги конкурса грантовой поддержки творческих проектов в сфере народного искусства на 2026 год. По итогам отбора поддержку получили 16 проектов из 69 регионов страны, об сообщается на сайте Минкультуры РФ.

"Объявлены победители программы грантовой поддержки творческих проектов в сфере народного искусства в 2026 году. По итогам конкурсного отбора для реализации в 2026 году было поддержано 16 проектов. Они посвящены разнообразной тематике и нацелены на самую широкую аудиторию", - говорится в сообщении.

Прием заявок проходил с 23 апреля по 7 июня 2025 года. Всего на конкурс поступило 197 проектов, наибольшее число заявок подали организации из Белгородской и Московской областей.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, все отобранные инициативы станут важными проектами в регионах. "Каждый из отобранных проектов обладает значительной художественной ценностью и, несомненно, станет ярким культурным событием для жителей регионов", - подчеркнула она.

О проектах

На сайте также опубликована подробная информация об отобранных инициативах. Среди проектов - концерты, фестивали и музыкально-театральные постановки, посвященные традициям народного творчества. Так, Государственный казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье" представит лекцию-концерт о гребенских казаках, а Северный русский народный хор подготовит программу "Приезжайте к нам на север".

Филармонии и центры народного творчества из Омской, Новосибирской и Томской областей проведут фестивали и концерты, популяризирующие народные инструменты и музыкальные сказки. Ансамбли из Карелии, Хакасии и Удмуртии создадут театрализованные программы на основе национальных эпосов, объединяющие музыку, танец и фольклор.

Также поддержку получили проекты, направленные на сохранение культурного наследия казачества, поморской и дальневосточной традиций, включая этнофестивали, памятные вечера и межрегиональные музыкальные инициативы в Крыму, Чеченской Республике, Хабаровском и Тульском краях.