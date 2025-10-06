В Москве запустят экскурсионный маршрут по местам детства писателя Минаева

Новый сезон проекта "Литературный электробус" стартует 10 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Новый сезон проекта "Литературный электробус" стартует в Москве 10 октября. Как сообщили ТАСС в столичном департаменте транспорта, в рамках проекта для детей от 7 до 12 лет пройдут экскурсии по маршруту, где прошло детство автора Бориса Минаева.

"Ежемесячно Музей транспорта Москвы вместе с Мосгортрансом проводят экскурсии для школьников. На них дети больше узнают о памятных местах города, которые связаны с произведениями русских писателей", - привели в департаменте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Первые экскурсии в новом учебном году состоятся 10 октября в 12:00 и в 14:00. Они пройдут по маршруту, разработанному по мотивам книг Бориса Минаева "Детство Левы" и "Прекрасный летний день". Участники познакомятся с районом Красная Пресня, где прошло детство автора. Принять участие в экскурсии могут дети от 7 до 12 лет. С каждым участником должен быть один сопровождающий взрослый, для участия в экскурсии необходима предварительная регистрация.

"Литературный электробус" - цикл экскурсий на электробусе по литературным маршрутам, в ходе которых участники знакомятся со знаковыми местами Москвы из салона электробуса. Все маршруты разрабатываются на основе детских литературных произведений, а тематика меняется в зависимости от сезона. В прошлом учебном году экскурсии посетили более 300 учащихся образовательных учреждений в возрасте от 7 до 15 лет.

Маршруты экскурсий разрабатываются Центральной городской детской библиотекой им. А. П. Гайдара и Музеем транспорта Москвы совместно со специалистами ГУП "Мосгортранс". Проект заработал осенью 2024 года.