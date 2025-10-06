Мариинский театр посвятит юбилею Людмилы Филатовой показ оперы "Кармен"

В главных партиях 16 октября выйдут Екатерина Лукаш и Ахмед Агади

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Мариинский театр поздравил с 90-летием своего ветерана - оперную певицу народную артистку СССР Людмилу Филатову. В честь ее юбилея 16 октября будет показана опера "Кармен" Жоржа Бизе, сообщила пресс-служба театра.

"Дню рождения непревзойденной солистки Мариинский театр посвящает исполнение оперы "Кармен" 16 октября на исторической сцене. В главных партиях выйдут Екатерина Лукаш и Ахмед Агади", - рассказали в пресс-службе.

Людмила Филатова, начинавшая со студенческого хора Ленинградского госуниверситета, в 1958 году была принята в хор Кировского (ныне - Мариинского) театра. После успеха на I Всесоюзном конкурсе имени Михаила Глинки (1960), где молодая певица завоевала первую премию, она стала сначала стажером, а потом солисткой театра. Певица всегда отдавала предпочтение драматическим ролям, наиболее близким, как она считает, ее творческой природе. Одной из любимых ее героинь была Любаша в "Царской невесте" Николая Римского-Корсакова.

За полвека службы в театре Людмила Филатова воплотила на сцене калейдоскоп партий меццо-сопранового репертуара, выступала в операх современных композиторов и многочисленных камерных программах. Особо запомнились публике ее Азучена в "Трубадуре" и Амнерис в "Аиде" Джузеппе Верди, Любовь в "Мазепе" и Графиня в "Пиковой даме" Петра Чайковского, Кончаковна в "Князе Игоре" Александра Бородина, Марфа в "Хованщине" Модеста Мусоргского, Кармен в опере Бизе.

Более 20 лет певица преподавала в Консерватории имени Николая Римского-Корсакова, воспитав плеяду талантливых учеников. Уроженка Оренбурга, она с 1996 года носит звание почетного гражданина этого города. В 2020 году Филатова была удостоена премии "Золотая маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".