Беглов: на "Ленфильме" не будет проектов, не связанных с кино

Работа киностудии будет сосредоточена на создании патриотических и исторических картин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Принцип развития территории "Ленфильма", переданной в собственность Санкт-Петербурга, не предполагает реализацию проектов, не связанных с кино. Об этом сообщил в эфире "Радио России" губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Хочу твердо обозначить нашу позицию. "Ленфильм" и его территория должны развиваться исключительно в интересах кинопроизводства. Никаких проектов, не связанных с кино, здесь не планируется", - заявил Беглов.

Он отметил, что по общему решению с Министерством культуры работа киностудии будет сосредоточена на создании патриотического и исторического кино. При этом "киностудия станет производственной базой для любых заинтересованных кинокомпаний".

Губернатор подчеркнул, что "Ленфильм" - это достояние России, старейшая студия, которой уже больше 100 лет. Именно здесь прошел первый в российской истории кинопоказ. На Ленфильме сняли "Чапаева", "Небесный тихоход", "Золушку" и "Петра Первого", "Гамлета", "Приключения Шерлока Холмса", "Собачье сердце", "Блокаду" - всего более 1,5 тыс. фильмов.

После распада СССР студия переживала непростые времена. Но, по словам губернатора, поддержка города и государства позволит вернуть ей статус одного из лидеров киноиндустрии.