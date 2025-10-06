Умерла писательница Джилли Купер

Ей было 88 лет

ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Британская писательница Джилли Купер, известная по циклу романтических новелл "Хроники Ратшира", умерла на 89-м году жизни. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Телеканал также передал, что Купер умерла "после падения утром 5 октября".

Купер была одним из самых популярных авторов "бонкбастеров" - новелл о скандалах и сексуальной жизни представителей британской элиты, которые разошлись в общей сложности тиражом более 11 млн экземпляров. Ее первый роман "Эмили" увидел свет в 1975 году. В 2024 году на платформе Disney+ вышел сериал "Соперники" (Rivals), снятый по одноименному произведению Купер, которая выступила в качестве исполнительного продюсера. В 2024 году ей было присвоено звание дамы-командора ордена Британской империи за заслуги в области литературы.

Писательница близко дружила с королевой Великобритании Камиллой, которая выразила соболезнования в связи с ее смертью. "Мало кто из писателей становится легендой при жизни, однако Джилли была именно таковой. Она создала целый новый жанр литературы и сделала его отличительной чертой своей более чем 50-летней карьеры. Как человек она была невероятно остроумным и отзывчивом другом для меня и многих других", - говорится в заявлении Ее Величества, распространенном Букингемским дворцом.

Королева указала, что ей "было особенно приятно видеть" Купер всего несколько недель назад на книжном фестивале в Рединге. Она подчеркнула, что вместе с королем Великобритании Карлом III присоединяется к соболезнованиям в связи со смертью писательницы. "Пусть в будущем ее будут окружать невероятно красивые мужчины и преданные собаки", - сказала Камилла.