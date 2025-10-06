О Гагарине Смоленской области могут снять фильм

Город вошел в число лидеров всероссийского голосования в рамках федерального проекта "Малая Родина Первых"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Город Гагарин Смоленской области вошел в число лидеров всероссийского голосования в рамках федерального проекта "Малая Родина Первых". Успех позволит снять фильм об истории и традициях города, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В рамках федерального проекта "Малая Родина Первых" были подведены итоги всероссийского голосования за самые живописные и колоритные города России. Город Гагарин вошел в четверку лидеров по Центральному федеральному округу, набрав наибольшее количество голосов. <…> Теперь о Гагарине снимут мини-фильм, в котором расскажут об истории города, его традициях и обычаях, а также [покажут] уникальные особенности, которые делают Гагарин особенным местом на карте нашей страны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что Гагарин хранит богатое культурное наследие и историю, связанную с именем первого космонавта Земли. Здесь можно посетить посвященные ему Объединенный мемориальный музей-заповедник и Музей первого полета.

"Очень рад, что благодаря победе в проекте вся страна сможет лучше узнать историю этого уникального места. Это прекрасная возможность по-новому открыть для себя Смоленскую землю", - цитирует пресс-служба губернатора Смоленской области Василия Анохина.