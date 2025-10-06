В Дагестане впервые выступит Московский академический симфонический оркестр

Он состоится 9 октября в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Впервые Московский государственный академический симфонический оркестр выступит с концертной программой в Дагестане. Об этом сообщает министерство культуры республики.

"Московский государственный академический симфонический оркестр впервые даст концерт в Дагестане. Он состоится 9 октября в Махачкале в большом зале Русского драматического театра им. М. Горького", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, в исполнении оркестра под управлением худрука и главного дирижера Ивана Никифорчина прозвучат искрометная и жизнерадостная "Праздничная увертюра" Дмитрия Шостаковича и лиричный Второй концерт Сергея Рахманинова, в котором солирующая партия фортепиано будет исполнена заслуженной артисткой РФ Екатериной Мечетиной. "Завершит вечер симфоническая сюита "Шехерезада" Римского-Корсакова, красочная и завораживающая музыкальная картина, вдохновленная сказками "Тысячи и одной ночи", - добавили в пресс-службе.