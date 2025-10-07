Бояков не планирует приглашать Прилепина в качестве сотрудника театра

Художественный руководитель Театра на Малой Ордынке намерен сотрудничать с писателем только как с автором

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков намерен сотрудничать с писателем Захаром Прилепиным как с автором, но не планирует приглашать его в качестве сотрудника театра. Об этом худрук сообщил в беседе с ТАСС.

"Я с огромным пиететом отношусь к писательскому дару Захара Прилепина. Я считаю его крупнейшим современным автором. <…> Пока не планирую приглашать его в качестве сотрудника театра. Но мы с Захаром очень близко дружим, тесно общаемся. У нас есть общие фестивали, мы планируем общие проекты. В этом отношении все останется по-прежнему. И, конечно, я буду приглашать его в качестве автора", - сказал он.

Говоря о таланте Прилепина, Бояков назвал его произведения большим событием для русской литературы. "Это и выдающийся роман "Обитель", и "Тума", не менее сильная книга, которая вышла в этом году, - продолжил он. - И повести, маленькие формы, и полудокументальная, полухудожественная его полупублицистика, полуновеллистика - о Донбассе. И, наконец, четвертый раздел - его выдающиеся биографии".

В заключение художественный руководитель заметил, что произведения каждого из четырех разделов не просто интересны - у них есть театральный потенциал.

В октябре 2025 года в Telegram-канале столичного департамента культуры появилось сообщение о том, что Бояков сменил народного артиста РФ Евгения Герасимова на посту художественного руководителя Театра на Малой Ордынке.

Бояков и Прилепин

Эдуард Бояков и Захар Прилепин тесно сотрудничали в конце 2010-х годов в МХАТе им. Горького: первый занимал должность художественного руководителя, второй - должность его заместителя по литературной части. Тогда, как вспоминает Бояков, был придуман спектакль, который остается одним из главных в репертуаре театра и по сей день. Речь идет о "Женщинах Есенина" - постановке по мотивам книги Прилепина "Есенин. Общая встреча впереди" (сценическая версия текста - Елена Исаева, режиссер - Галина Полищук).

В 2021 году, после назначения Владимира Кехмана на пост генерального директора МХАТ, Бояков подал в отставку. Прилепин перестал сотрудничать с театром по истечении срока действия контракта. Культурных деятелей объединяет и ряд других проектов.