Кипшидзе: снижение спроса на эзотерические книги вызывает осторожный оптимизм

Русская православная церковь надеется, что на уменьшении издания эзотерических книг скажется не только снижение их продаж, но и осознание моральной ответственности, лежащей на издательствах, отметил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Падение продаж эзотерической литературы в книжных магазинах наряду с ростом интереса к православным изданиям "вызывает осторожный оптимизм". Об этом ТАСС заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев в эфире радио РБК рассказал о снижении продаж книг по эзотерике и смещении покупательских предпочтений в сторону православной литературы.

"Это заявление вызывает осторожный оптимизм", - сказал Кипшидзе, комментируя приведенные главой "Эксмо" данные.

Он заметил, что Русская православная церковь надеется, что на уменьшении издания эзотерических книг скажется не только снижение их продаж, но и осознание моральной ответственности, лежащей на издательствах. "Надеюсь, что издательства не исходят в своей деятельности исключительно из спроса, но и чувствуют свою ответственность за читателя", - заключил Кипшидзе.