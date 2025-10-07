Дарья Мороз: экранизации должны побуждать прочесть первоисточник

Режиссер отметила, что наблюдает рост интереса к чтению среди молодежи

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Современные экранизации классических произведений должны пробуждать у зрителей интерес к литературным первоисточникам. Такое мнение в интервью ТАСС выразила актриса и режиссер Дарья Мороз.

"Экранизации прошлого, классические картины прекрасны, но молодежи сегодня они могут казаться слишком медленными. Именно поэтому новые версии, если они сделаны с ответственностью и уважением к материалу, важны. Самое главное, чтобы после фильма человеку захотелось прочитать книгу", - сказала Мороз.

Актриса добавила, что наблюдает рост интереса к чтению среди молодежи, в том числе на примере своей дочери. "Было время, когда, как и у многих подростков, гаджеты вытесняли книги. Но вдруг она стала читать запоем, не выпускает книгу из рук. И я вижу, что ее ровесники тоже читают, у них есть жанры, которые они предпочитают - например, политическое фэнтези. Пусть это не всегда классика, но сам факт важен - книга снова входит в их жизнь", - подчеркнула Мороз.

Отвечая на вопрос о ремейках советских фильмов, она отметила, что относится к ним спокойно. "Вопрос лишь в том, что иногда получается удачно, но чаще - нет. Советское кино задало такую планку, до которой нам еще тянуться и тянуться. Замечательно то, что зрители продолжают смотреть классику. Это значит, что она жива", - заключила актриса.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:30 мск.