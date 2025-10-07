В музее Суворова под Великим Новгородом появится кинотеатр под открытым небом

Также планируется обновить экспозиции усадьбы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Кинотеатр под открытым небом планируют установить в музее-усадьбе полководца Александра Суворова в селе Кончанское Боровичского округа Новгородской области. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн.

"У нас есть договоренность, чтобы и экспозиции усадьбы были обновлены, чтобы был поставлен изящный кинотеатр под открытым небом. Чтобы и ленты, связанные с Суворовым, там можно было показывать, и концерты проводит, изящные, аккуратненькие, не ломающие ансамбль. Чтобы Кончанское для всей России было тем местом, куда ты хочешь приходить", - сказал Брюн.

Он отметил, что это проекты, которые планируется реализовать в музее-усадьбе - филиале Новгородского музея-заповедника в ближайшие два года. По словам Брюна, благодаря помощи благотворителей усадебному комплексу удалось вернуть его уникальный внешний облик, что также повлияло на рост посещаемости. За год посещаемость музея-усадьбы выросла на 60%.

Усадьба А. В. Суворова в селе Кончанское - единственное из сохранившихся Суворовских владений. Известность усадьба получила после того, как стала местом ссылки полководца в 1797-1799 годах. Отсюда же 7 февраля 1799 года он отправился в знаменитый Итало-Швейцарский поход. Открытие дома-музея состоялось 25 октября 1942 года. Сейчас музей - это историко-архитектурный усадебный ансамбль XVIII века, который рассказывает о бытовой жизни полководца. Музей расположен в селе Кончанско-Суворовское, в 35 км от города Боровичи и в 250 км от Великого Новгорода. Является филиалом Новгородского музея-заповедника с 1976 года.