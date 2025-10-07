Заключительные концерты II сезона "Русской фортепианной школы" пройдут 8 октября

В первый вечер в программе примут участие Василисса Третьякова, Максим Милославский и Владимир Родин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Заключительные концерты второго сезона проекта "Русская фортепианная школа. Мастера и наше будущее" состоятся в Большом зале Московской консерватории 8 и 9 октября.

В первый вечер 8 октября в программе примут участие Василисса Третьякова, Максим Милославский и Владимир Родин. Во втором отделении выступят лауреат конкурса имени Ферруччо Бузони в Больцано Владимир Петров и Филипп Копачевский. В концерте прозвучат произведения композиторов Ференца Листа, Фредерика Шопена, Петра Чайковского, Иоганнеса Брамса, Эдварда Грига и Сергея Рахманинова.

На концерте 9 октября выступят Олеся Турсунова, Владимир Карякин и Аксинья Потемкина. Также в программе - выступления лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского Дмитрия Шишкина, Даниила Харитонова и Ильи Папояна.

Концерты завершат второй сезон проекта "Русская фортепианная школа". Он проводится второй год и направлен на поддержку и развитие молодых пианистов.

ТАСС - генеральный информационный партнер.