Россиянин Лынов прошел во второй тур конкурса пианистов имени Фредерика Шопена

В первом туре принимал участие еще один россиянин, Андрей Зенин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российский музыкант Филипп Лынов, выступающий в нейтральном статусе, прошел во второй тур проходящего в Варшаве международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена (1810-1849). Трансляцию объявления результатов первого тура вел телеканал TVP Info.

Имя еще одного участвовавшего в первом туре россиянина, Андрея Зенина, не назвали в числе исполнителей, прошедших далее. Всего к участию во втором туре допустили 40 пианистов, из них 13 - представители КНР.

Конкурс пианистов имени Фредерика Шопена является одним из старейших в мире - впервые он прошел в Варшаве в 1927 году, а затем проводился каждые пять лет, за исключением периода Второй мировой войны. Единственным представителем РФ, одержавшим победу в конкурсе, стала Юлианна Авдеева в 2010 году.