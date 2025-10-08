Петров: премия "Бриллиантовая бабочка" может вызвать "ураган" фильмов и талантов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Премия "Бриллиантовая бабочка" может произвести эффект, равносильный одноименному явлению, вызвав ураган новых фильмов талантов и впечатлений. Такое мнение ТАСС высказал актер Александр Петров.

Инициатор и вдохновитель создания Евразийской киноакадемии и кинопремии - Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредителями киноакадемии выступают Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры, который также является организатором кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

"Увидев название премии, я вспомнил про "эффект бабочки" - теорию, по которой даже самое незначительное действие может иметь колоссальные последствия в будущем, и всего лишь взмах крыла бабочки может вызвать ураган", - сказал Петров.

"Не знаю, имели ли в виду это создатели "Бриллиантовой бабочки", но, думаю, взмах ее крыла действительно может вызвать ураган. Ураган новых замечательных фильмов, новых талантов, новых впечатлений", - считает актер.

Он обратил внимание на насыщенную программу "Бриллиантовой бабочки".

"Мне нравится, что помимо торжественного вручения премии, предполагаются такие важные для любого кинематографиста мастер-классы, круглые столы", - признался собеседник агентства. По его словам, для актера необходимы встречи с коллегами по цеху, поскольку это способствует развитию, дает возможность творческого поиска.

О премии

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму, равную эквиваленту одного миллиона долларов, остальные лауреаты - эквивалент 250 тыс. долларов.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".