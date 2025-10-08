Эксперт Воронков назвал причину роста кинопроката в России в сентябре

По словам главы АВК, он вызван отсутствием премьер в августе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков считает, что рост кассовых сборов и увеличение количества посетителей кинотеатров в сентябре не свидетельствует о восстановлении российского кинопроката, а объясняется отсутствием ярких премьер в августе. Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС.

"Суждение о том, что в сентябре кассовые сборы вновь стали рости, совсем чуть-чуть соответствует действительности, только из-за того, что в августе не было ни одного фильма, который мог собрать более 100 млн рублей", - отметил Воронков.

Он пояснил, что в отраслевых оценках картина с кассовыми сборами порядка 100 млн рублей рассматривается как малобюджетная, фильмы с показателями 300-500 млн рублей относятся к категории средних, сборы от 500 млн до 1 млрд рублей характеризуют успешный, хороший проект, а свыше 1 млрд рублей - уровень блокбастера. "В августе не было ни одного хорошего по этим меркам фильма, поэтому август провалился ниже линии экватора. При этом на сентябрь пришлось всего две премьеры - "Дракула" режиссера Люка Бессона и "Август" производства компании "Централ Партнершип" и Первого канала, который провел в прокате только один уикенд. Поэтому говорить о том, что в сентябре наметился рост, не стоит", - добавил Воронков.

По словам главы АВК, российский рынок остро ощущает нехватку контента в летний период. "У нас нет контента на лето. Он закончился в июне. После премьер фильмов "Балерина" из франшизы "Джон Уик" и "На деревню к дедушке" был абсолютный вакуум", - подчеркнул эксперт.

По данным Ассоциации владельцев кинотеатров, в 2024 году в России было продано около 126 млн билетов, тогда как в доковидном 2019 году - 220 млн. "Наша цель сейчас - выйти хотя бы на 200 миллионов билетов в год. Тогда кинотеатры снова заживут. Мы двигаемся в этом направлении - российское кино начало собирать кассы, показывать высококачественные картины", - заключил Воронков.