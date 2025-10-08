Российский фильм "Любовь Советского Союза" покажут в Лаосе

Показ картины состоится 10 октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Показ российского фильма "Любовь Советского Союза", организованного "Роскино", состоится в столице Лаоса Вьентьяне 10 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Роскино".

"Жители Лаоса смогут посмотреть яркую российскую кинокартину "Любовь Советского Союза" 10 октября. Некоммерческий показ фильма организован "Роскино" при поддержке Минкультуры России и Русского дома в Major Platinum Cineplex во Вьентьяне", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, показ российских фильмов в Лаосе организован не первый раз. "Весной 2023 года в столице Лаоса впервые прошел Russian Film Festival - Дни российского кино, организованные "Роскино" при поддержке Минкультуры России и Российского центра науки и культуры в Лаосе. При полном аншлаге были показаны пять фильмов, но особенно тепло местные жители приняли семейную приключенческую картину "Пальма". В 2024 году в Лаосе также прошел специальный показ российских фильмов", - говорится в сообщении.

Фильм "Любовь Советского союза" снят режиссерами Никитой Высоцким, Дмитрием Иосифовым, Ильей Лебедевым. Он вышел в прокат 7 ноября 2024 года, в нем снялись актеры Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов, Александр Устюгов, Игорь Петренко и Алена Бабенко.