Путин приветствовал участников форума "Семья и культура: смыслы, практики, традиции"

Президент России отметил необходимость обеспечивать условия для равного доступа людей к ресурсам культуры

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил необходимость обеспечения условий для равного доступа и приобщения людей к ресурсам и ценностям культуры. Глава государства направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума "Семья и культура: смыслы, практики, традиции" и XXIV Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

"Отрадно, что на нынешней встрече особое внимание будет уделено вопросам культуры, ее роли в жизни общества, в решении задач демографического развития, - говорится в послании президента, опубликованном на сайте Кремля. - Культура выполняет значимую просветительскую, консолидирующую миссию, хранит нашу общую историческую память, воспитывает в человеке высокие духовно-нравственные, патриотические, гражданские качества. И потому необходимо обеспечивать условия для равного доступа и приобщения людей, молодежи к ее поистине неисчерпаемым ресурсам и ценностям".

"Ваши форумы давно зарекомендовали себя как авторитетная и востребованная площадка, объединяющая уполномоченных по правам ребенка, руководителей профильных ведомств, СМИ, социально ориентированных НКО из многих регионов страны, - отметил Путин. - Такой представительный формат позволяет вам на профессиональном, экспертном уровне обсудить широкий круг актуальных проблем в таких важных сферах, как защита прав и интересов детей, укрепление традиционных и семейных ценностей, повышение престижа больших, многодетных, многопоколенных семей".

Президент отметил, что участникам мероприятий предстоит проанализировать основные направления деятельности создаваемой Всероссийской службы помощи семьям, "а это - поддержка участников специальной военной операции, их родных и близких, а также семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации".

Путин пожелал участникам, организаторам, гостям форума и съезда плодотворной работы и всего наилучшего.