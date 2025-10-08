В Москве пройдет XIX Большой фестиваль мультфильмов

Онлайн-версия фестиваля будет доступна с 7 по 16 ноября по всей территории России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. XIX Большой фестиваль мультфильмов пройдет в столице с 24 октября по 5 ноября. В этом году зрителей ждут 400 фильмов из 35 стран, показы пройдут на 50 площадках Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе "Союзмультфильма".

"Международный анимационный фестиваль "Большой фестиваль мультфильмов" (БФМ) - крупнейший международный смотр анимации в России - в 19-й раз пройдет в Москве с 24 октября по 5 ноября 2025 года. Онлайн-версия фестиваля будет доступна с 7 по 16 ноября по всей территории России", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в фокусе программы - венгерская анимация. Откроется БФМ фильмом "Арко" режиссера Уго Бьенвеню и продюсера Натали Портман, получившим главный приз на международном фестивале анимационных фильмов в Анси.

Генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев отметил, что Большой фестиваль мультфильмов является уникальным событием среди российских кинематографических осмотров. "Аналоги такому формату сложно найти не только в России, но и в мире. Программа мероприятий объединяет как профессионалов, так и поклонников анимации со всей страны", - подчеркнул он.

Особое внимание уделено просветительским проектам - "Фабрике мультфильмов" и деловой программе, где обсудят ИИ, образование, метавселенные и рекламу. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ. Генеральный партнер - киностудия "Союзмультфильм".