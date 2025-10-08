Фестиваль экранизаций "Читка 4.0" открыл прием заявок

Конкурсная программа форума включает два направления

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы "Читка" объявил о начале приема заявок на участие в конкурсных программах. Четвертая "Читка" пройдет 10-11 ноября в Москве, сообщили ТАСС организаторы.

"Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы "Читка" объединяет представителей издательской отрасли, литературных агентств и авторов с продюсерами, режиссерами и компаниями, работающими в сфере кино. Смотр ежегодно посещают ключевые игроки литературного рынка, авторы, производители контента, редакторы, режиссеры, продюсеры", - отметили организаторы.

Конкурсная программа форума включает два направления: "Конкурс проектов в разработке" и "Конкурс проектов в производстве". В обеих категориях представлены эксклюзивные материалы. В первом случае демонстрируются экранизации, находящиеся в поиске партнеров, во втором - фильмы и сериалы по мотивам литературных произведений, работа над которыми уже близится к завершению. Подать заявку можно до 29 октября на сайте.

Кроме того, в рамках форума состоится традиционный литературный питчинг, где издательства представят книжные новинки с открытыми правами. В мероприятии ежегодно участвуют более 15 ведущих издательств, среди них "Эксмо-АСТ", Like Book, "Феникс", "Литрес", "Литрес Самиздат", "5 Четвертей", "Альпина Проза".

На "Читке" ранее были впервые представлены такие проекты как "В списках не значился", "Тоннель", "Ганди молчал по субботам", "Бременские музыканты", "Злые люди", "Волшебник Изумрудного города", "Танцуй, селедка!" и другие.