Путин приветствовал участников проекта "Русская фортепианная школа"

Президент РФ отметил, проект объединил российских и зарубежных музыкантов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам проекта "Русская фортепианная школа". Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Искренне рад, что ваш проект состоялся, объединил талантливых российских и зарубежных музыкантов, внес весомый вклад в сохранение легендарных традиций академической фортепианной школы. И сегодня ваши концерты, просветительские мероприятия, которые проходят в разных регионах, по праву считаются большим, заметным событием в культурной жизни страны", - отметил Путин в своем обращении.

Он назвал отрадным тот факт, что Русская фортепианная школа уделяет большое внимание популяризации выдающихся музыкальных произведений разных эпох, открывает новые имена молодых талантливых исполнителей, содействует их профессиональному становлению. "Желаю вам успехов на ниве искусства, неиссякаемого вдохновения и всего самого доброго", - заключил президент.

В свою очередь, гендиректор проекта Табриз Шахиди заявил, что поступившая от Путина телеграмма - это не только большая честь, но и важнейший рубеж в истории проекта. "Это признание на государственном уровне той огромной работы, которую проделывают наши юные артисты, их педагоги и вся команда", - сказал генеральный продюсер.

Особенно ценными он назвал слова президента о вкладе в сохранение культурных традиций. "Именно в этом мы видим нашу главную миссию - не просто давать концерты, а формировать, продвигать и увековечивать культурное наследие великой Русской фортепианной школы, - указал Шахиди. - Это обращение вдохновляет нас на новые свершения и дает понимание, что мы движемся в правильном направлении".

О проекте

8 и 9 октября в Большом зале Московской консерватории проходят заключительные концерты второго сезона Русской фортепианной школы. Проект направлен на поддержку молодых музыкантов, сохранение и продолжение традиций русской культуры. Исполнители из 45 городов России, а также еще из восьми стран стали участниками второго сезона.

Всего за 2,5 года в рамках школы создано больше 500 музыкальных видео с общим охватом в 40 млн просмотров. За короткое время проект превратился в важную платформу для поддержки молодых талантов, а на мероприятиях выступают как начинающие исполнители, так и уже признанные музыканты, лауреаты международных конкурсов.