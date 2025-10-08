Первую скрипку Альберта Эйнштейна продали на аукционе почти за $1,5 млн

Все свои скрипки, включая ту, что выставлена на продажу в Англии, ученый называл "Лина"

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Скрипка, принадлежавшая ученому Альберту Эйнштейну (1879-1955), ушла с молотка почти за £1,1 млн ($1,5 млн). Об этом сообщила газета The Daily Mail по итогам торгов, организованных британским аукционным домом Dominic Winter.

Автор теории относительности приобрел музыкальный инструмент в Германии в середине 1890-х годов - незадолго до того, как уехать в Швейцарию для учебы в Цюрихской политехнической школе. Когда нацисты пришли к власти в 1930-х годах, Эйнштейн решил эмигрировать в США. Свои вещи, чтобы они не пропали бесследно, он передал физику Максу фон Лауэ. Среди них была упомянутая скрипка - первая, которую ученый купил лично, а также велосипед и книга по философии, подаренная молодому Эйнштейну отцом.

Спустя 20 лет фон Лауэ подарил эти вещи большой поклоннице Эйнштейна, Маргарете Хоммрих из Брауншвейга. В ее семье вещи пробыли более 70 лет. Продать их с аукциона решила праправнучка Хоммрих. Оценочная стоимость скрипки составляла от £200 до £300 тыс.(от $270 тыс. до $405 тыс.).

Эйнштейн начал играть на скрипке в детстве по настоянию матери, Паулины, и сохранил это увлечение на всю жизнь, часто исполняя для друзей произведения Моцарта, Баха, Бетховена. Также он играл во время раздумий - ученый говорил, что музыка помогала ему в размышлениях. Все свои скрипки, включая ту, что выставлена на продажу в Англии, он называл "Лина".