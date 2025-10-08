В Москве представили восьмую выставку о современном русском стиле

Экспозиция будет доступна для зрителей с 9 по 28 октября

Редакция сайта ТАСС

Музей-усадьба Муравьевых-Апостолов © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Восьмая ежегодная выставка "Трын*Трава. Современный русский стиль" открылась в Музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов, передает корреспондент ТАСС. Экспозиция объединила работы художников, скульпторов, дизайнеров, декораторов, мастеров текстиля, керамистов и представителей декоративных производств, размышляющих о нашем культурном наследии и его роли в современном мире.

"За годы проведения выставки мы убедились, что творцы тонко чувствуют событийность, и каждый год через них проходят разные образы, формирующие "тему года". Какие образы пришли творцам в этом году, покажем и расскажем на выставке. Основная тема - современный русский стиль - неизменна. Но какими образами она рассказывается и какие смыслы закладывают творцы, всегда ново и непредсказуемо даже для нас. В этом и есть уникальность выставки - в том, что темы идут изнутри, из душ творцов. Мы не формируем запрос, мы показываем размышления", - подчеркнула одна из организаторов и кураторов выставки Элина Туктамишева. Над проектом также работали Ирина Батькова и Светлана Попова.

Проект стартовал в 2018 году с целью продвижения современного русского стиля через элементы интерьера. Его основная миссия заключается в том, чтобы продемонстрировать идеи авторов о культурном наследии, которое объединяет различные народы России, и вызвать интерес к культуре, традициям, обычаям и истории. "У культурного кода нет времени, есть бесконечность прошлого и будущего. Можно и нужно не копировать прошлое, а говорить с ним на равных: через форму, материал и личный опыт", - дополнила Батькова.

Как подчеркнули в пресс-службе, название выставки отсылает к славянской мифологии, где "трын-трава" представляет собой загадочное растение, которое наделяет человека силой и храбростью. На Руси трыном называли чертополох, и это название сохранилось у некоторых славянских народов. В различных культурах чертополох считается особо значимым растением.

"За восемь лет выставка сформировала поле взаимодействия, которого не было: объединила творцов, работающих с темой русского стиля, с ценителями и коллекционерами. С каждым годом увеличивается число участников из разных регионов, и теперь смело можно сказать, что "Трын*Трава" является всероссийской выставкой. Мы рады, что в проекте участвуют как творцы предыдущих годов, так и новые таланты - более 80 участников", - заключила Попова.

Выставка будет доступна для зрителей с 9 по 28 октября 2025 года.