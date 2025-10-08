Русский дом в Брюсселе отметил 30-летие джазовым концертом музыкантов Гнесинки

Праздничный музыкальный вечер был также посвящен 100-летию народной дипломатии в Советском Союзе

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Русский дом в Брюсселе отметил 8 октября свое 30-летие джазовым концертом музыкантов Российской академии музыки им. Гнесиных под названием "Дипломатия джаза", передает корреспондент ТАСС.

Праздничный музыкальный вечер был также посвящен 100-летию народной дипломатии в Советском Союзе, чье официальное рождение связано с созданием в 1925 году Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКС), которое объединяло деятелей мирового масштаба - режиссера Сергея Эйзенштейна, литераторов Бориса Пастернака, Владимира Маяковского, Илью Эренбурга, композиторов Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича и многих других.

"Сегодня мы отдаем дань уважения столетней истории народной дипломатии - этой уникальной силе, которая вопреки всем обстоятельствам создает пространство для доверия между людьми и культурами, - отметил в своем приветственном слове посол России в Бельгии Денис Гончар. - Особенно отрадно, что в непростой период Русский дом в Брюсселе продолжает оставаться востребованной площадкой для прямого общения, а наши мероприятия находят такой живой отклик у зарубежной публики и соотечественников. Искусство, и в особенности музыка, служит для этого универсальным языком, и сегодняшний вечер - яркое тому подтверждение".

В концерте "Дипломатия джаза" приняли участие народный артист России Даниил Крамер и декан Факультета музыкального искусства эстрады Российской академии музыки им. Гнесиных Валерий Гроховский. С приветственным словом к участникам вечера обратился ректор академии Александр Рыжинский.

Турне музыкантов также включает концерты в Гааге и Люксембурге.

В зале Русского дома, рассчитанном на 140 человек, не хватило стульев, чтобы разместить всех желающих послушать концерт российских соотечественников и бельгийских любителей джаза. Как сообщила ТАСС директор Русского дома Вера Бунина, в проходах пришлось выставить около 40 дополнительных стульев, чтобы начать концерт.

"Даже в самые тяжелые времена Второй мировой войны и последовавшей за ней холодной войны народная дипломатия объединяла людей и способствовала снижению международной напряженности. Ее основой были и остаются культурные обмены, акции дружбы и общественные инициативы", - отметила она.

История Русского дома

Бунина рассказала, что Российский культурный центр в Брюсселе, ныне Русский дом, был основан в середине 1990-х годов. "На протяжении всех 30 лет своей истории он был верен своей миссии - улучшению взаимопонимания, развитию связей между людьми и их культурному взаимодействию. Важной миссией Русского дома являются обучение и популяризация русского языка в Бельгии, который и сегодня востребован не только в среде соотечественников, но и граждан Бельгии, не имеющих русских корней, которые хотят лучше понять и узнать Россию", - добавила она.

С историей Русского дома в Брюсселе посетители концерта смогли познакомиться, осмотрев развернутую в фойе выставку о его работе и самых ярких прошедших здесь событиях за минувшие 30 лет.