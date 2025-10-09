Автор скульптуры учительницы в Подмосковье сравнил критику с травлей хулиганов

Александр Рожников заявил, что композиция выполнена в реалистической манере в стилистике городской скульптуры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Посвященная учительнице скульптурная композиция в городе Дзержинский получила преимущественно положительные отклики, фигура педагога выглядит пристойно, а ее критику можно сравнить с травлей хулиганов. Об этом ТАСС заявил ее автор, заслуженный художник РФ Александр Рожников.

По информации Telegram-канала Shot, скульптура Рожникова возмутила жителей Дзержинского из-за слишком подчеркнутых форм учительницы.

"Когда в классе группа хулиганов начинает травить своего товарища отличника, ведь это не он виноват, что хулиганы - двоечники. Не все граждане - художники или просто обладают творческим мышлением, и в этом не художник виноват. Но я признаю право каждого на свое личное мнение, в том числе и по поводу моего произведения", - сказал Рожников.

Он отметил, что фигура учительницы выглядит пристойно. "Учительница одета в красивую блузку, застегнутую на все пуговицы, и даже локти закрыты, юбка - чуть ниже колен, если представить, что она встанет. Сидит учительница на большой цифре "5". Прекрасная работа. Получаю сотни положительных откликов. Но граждане имеют право на свое личное мнение, которое может не совпадать с мнением большинства", - добавил он.

Положительные отзывы и непонимание критики говорят о том, что претензии скорее надуманные, заметил собеседник агентства. "Но кто-то видит то, что волнует именно его. Спасибо гражданам за столь яркую реакцию относительно моей замечательной композиции", - сказал скульптор.

Скульптор пояснил, что композиция выполнена в реалистической манере в стилистике городской скульптуры. "Она посвящена учительнице и всем нашим замечательным учителям. Общим голосованием жители городского округа Люберцы придумали ей название "Здравствуй, школа". Работа очень добрая, светлая, выдержанная в лучших реалистических традициях", - сказал он, отметив, что букварь советского образца в руке учительницы является символом преемственности российского учительства.