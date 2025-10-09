Статья

"Смерть" Мягкова, драма Гузеевой и дичь Михалкова: что было за кадром "Жестокого романса"

Рассказываем, как снимали легендарную картину

Редакция сайта ТАСС

Лариса Гузеева и Никита Михалков во время съемок фильма "Жестокий романс" © Николай Малышев/ ТАСС

Фильм Эльдара Рязанова "Жестокий романс" вышел в 1984 году и расколол общество. Критики называли картину пошлой, игру Ларисы Гузеевой "беспомощной", зато зрители были в восторге — читатели "Советского экрана" признали "Жестокий романс" лучшим фильмом года. "Что это было и чья победа" — рассудило время: лента стала классикой, а песни из нее до сих пор украшают многие концерты. Вспоминаем, как создавалась культовая картина и какие интересные случаи происходили на съемках.

У истоков "Жестокого романса"

Эльдар Рязанов был одним из самых продуктивных советских режиссеров — на его счету 35 фильмов. Выходили они с завидной регулярностью: в мемуарах "Неподведенные итоги" Рязанов писал, что не любил длинных пауз в силу своего "непоседливого характера". Выпустив один фильм, он сразу же переходил к работе над следующим, но после премьеры "Вокзала для двоих" в 1982-м режиссер столкнулся со сложностями. Он хотел экранизировать "Мастера и Маргариту", но чиновники ему не разрешили. Отклонили они и несколько других его идей, в том числе сценарий фильма "Дорогая Елена Сергеевна" (который он все же снял в 1988-м).

В том же 1982-м умер Брежнев, никто не знал, какой будет политика Андропова, но "стало ясно, что какое-то количество времени ничто острое, смелое, критическое на экран не прорвется", — вспоминал Рязанов в своей книге. Тогда он решил присмотреться к проверенной классике и перечитал по совету жены "Бесприданницу" Александра Островского. Пьеса ему понравилась, и он взялся за сценарий. Работать над ним помогали коллеги, которым он всецело доверял, — оператор Вадим Алисов, художник Александр Борисов и второй режиссер Леонид Черток. К тому моменту вместе с ними Рязанов уже выпустил несколько фильмов.

Эльдар Рязанов и Никита Михалков на съемочной площадке фильма "Жестокий романс" © Николай Малышев/ ТАСС

"Бесприданницей" картину не стали называть потому, что в СССР такая уже была — ее снял Яков Протазанов в 1936 году. "Жестокий романс", по мнению Рязанова, отражал характер его ленты. Композитор Александр Петров написал много мелодий, песен и романсов, которые вплетались в сюжетную канву. "Весь фильм действительно зазвучал как один большой романс. В музыке слышны и страстность, и нежность, и горечь, и тревога, и страдание", — писал Рязанов. Кроме того, в конце XIX века "жестокий романс" переживал расцвет — к этому жанру относили песни о страстной любви, измене и драматическом исходе событий. В тот же период разворачивается и действие "Бесприданницы".

Лариса Огудалова в рваных джинсах

Эльдар Рязанов в автобиографии вспоминал, что еще в процессе чтения определился с исполнителями главных мужских ролей. Он решил, что Паратова должен играть Никита Михалков, а Карандышева — Андрей Мягков, и получил предварительное согласие актеров. Правда, накануне съемок Михалков отказался — в тот момент он готовился снимать "Очи черные" с Марчелло Мастроянни в главной роли. Александр Панкратов-Черный в интервью "Комсомольской правде" говорил, что роль Паратова предложили ему, но пазл не сложился — артист выглядел слишком молодо. Спасли ситуацию непредвиденные обстоятельства: Мастроянни заболел, Михалкову пришлось отложить съемки "Очей черных", и он вновь согласился играть Паратова. Панкратов-Черный появился в картине в эпизодической роли.

Сложнее обстояли дела с подбором актрисы на главную женскую роль — Ларисы Огудаловой. В передаче "Центральное телевидение" ассистент режиссера Евгений Цымбал рассказывал, что был "целый букет" из претенденток. Обошла всех Лариса Гузеева, девушка из Оренбурга, студентка Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Для нее это была первая роль в кино, но Эльдар Рязанов не боялся работать с начинающими артистами: наоборот, ему мастерски удавалось "открывать" новых звезд — Людмилу Гурченко в "Карнавальной ночи", Ларису Голубкину в "Гусарской балладе".

"Не все в ней, конечно, устраивало, не во всем я был уверен, когда утверждал Гузееву на роль, но полагался на себя и на великолепных актеров, которые ее будут окружать во время съемок", — писал Рязанов в мемуарах. Сомнения его были небезосновательны, в юности Гузеева была бунтаркой: перед поступлением в театральный побрилась налысо, занятия в институте прогуливала и предпочитала им посиделки в кафе "Сайгон", где собирались все герои ленинградского андеграунда. На передаче "Рожденные в СССР" она заявила, что ставила свободу на первое, второе и десятое место.

Внешность героини должна была быть такова, чтобы с первого взгляда было понятно, почему вокруг девушки кружатся, словно вороны, мужчины. У Ларисы привлекательное лицо, огромные глаза, стройная фигура, и в ней существует какая-то, я бы сказал, экзотичность, которая не могла помешать в этой роли Эльдар Рязанов, "Неподведенные итоги"

В интервью "Пятому каналу" Лариса Гузеева рассказывала, что на пробы "Жестокого романса" она пришла в рваных джинсах, с длинными волосами, в которые были вплетены монеты, курила "Беломор" и даже не думала, что ее утвердят. Однако грим, костюм, поддержка Рязанова и партнеров на площадке сделали свое: своенравная Лариса Гузеева перевоплотилась в нежную Ларису Огудалову.

Лариса Гузеева в роли Ларисы Огудаловой © Николай Малышев/ ТАСС

Правда, озвучивала героиню другая актриса — Анна Каменкова, а романсы Ларисы пела Валентина Пономарева.

Волжские пейзажи

По сюжету пьесы Лариса выросла на берегу Волги, и Эльдар Рязанов посчитал необходимым проводить съемки в городе, стоящем на этой реке. В кадрах, открывающих фильм, можно увидеть набережную Ярославля. Однако большую часть материала отсняли в Костроме — на старинных улицах города, у причала, возле исторических торговых рядов.

Одна из основных локаций картины — судно "Ласточка", роль которого исполнил дореволюционный речной пароход "Спартак". "Настоящность" парохода (он был построен в начале века и нами только чуть поддекорирован), подлинность его фактур, эстетичность форм корабля и то, что судно было не бутафорским, а могло еще и двигаться по Волге, придавали действию ощущение всамделишности, окончательно отрывало сюжет от театральной условности", — вспоминал Рязанов в книге "Неподведенные итоги".

Комбинировали волжские съемки с московскими. Например, двор Огудаловых воссоздали в Костроме, но вот фасад дома снимали в столице — в усадьбе Льва Толстого в Хамовниках, а интерьеры — в павильоне "Мосфильма". Домом Карандышева стал небольшой особняк в Мансуровском переулке, который также считают предполагаемым домом Мастера из романа Михаила Булгакова.

"Кто был охотник? Кто — добыча?"

Одна из сцен с участием Андрея Мягкова чуть не закончилась трагедией. В ней по сюжету его герой Карандышев нанимает лодку и отправляется на "Ласточку" за Ларисой. По задумке режиссера для красоты кадра мимо должен был проплывать колесный буксир "Самара". Однако постановщики и капитан что-то не рассчитали: судно подошло слишком близко, и водоворот, образовавшийся вокруг лопастей, стал затягивать лодку с Мягковым под "Самару". Буксир остановили, но по инерции лопасти еще продолжали вращаться. "Наконец, через несколько секунд (минут, часов?) всплыли на поверхность раздробленные доски — то, что осталось от лодки. И стало окончательно ясно, что Андрей погиб", — вспоминал Рязанов в мемуарах. Вся съемочная группа замерла в ужасе. Однако спустя некоторое время Мягков выплыл и направился к берегу — весь испуганный, дрожащий от холода, потерявший парик, но, главное, живой. Этот день — 20 сентября 1983 года — съемочная группа отметила как его второй день рождения.

Эльдар Рязанов (в центре), Андрей Мягков (справа) и Никита Михалков (на втором плане) во время просмотра отснятого материала © Николай Малышев/ ТАСС

Никита Михалков, проникнувшись духом персонажа, устраивал на площадке застолья и даже охотился в костромских лесах. Однажды кинематографистам сильно задержали зарплату — денег не хватало даже на еду, и Михалков решил проблему "по-паратовски": вернулся с охоты с дичью. Повара несколько дней готовили для съемочной группы медвежатину.

По словам Рязанова, "на полную катушку" в свой образ вошла и Лариса Гузеева — сыграла "не жалея нервных клеток, слез, чувств". "Она, конечно, вкладывала в роль свои личные горести, несчастья, которые ей довелось испытать, несмотря на молодость. Все трагические сцены, которые она, с моей точки зрения, сыграла с высочайшим накалом, — это не результат актерского умения, не итог мастерства, а ее личная, горестная исповедь", — писал режиссер.

Никита Михалков и Лариса Гузеева во время съемок фильма "Жестокий романс" © Николай Малышев/ ТАСС

Сама же Гузеева в многочисленных интервью признавалась, что съемки дались ей нелегко. "Были сцены, когда я вдруг тупела, смотрела в пол как баран и не могла сдвинуться, пока Никита, мудрый, не отвел меня в сторонку и на пальцах мне объяснил про систему Станиславского, про камеры, про крупный план", — рассказывала актриса. Сказывалась и неопытность дебютантки, и, возможно, что-то еще, но об этом мы уже вряд ли узнаем: Гузеева не любит вспоминать съемки "Жестокого романса". "Ни разу в жизни не посмотрела этот фильм от начала и до конца. Всегда дрожащей рукой выключаю. Всегда злилась на маму, когда она прямо "всасывалась" в телеэкран, когда показывали этот фильм", — говорила актриса в интервью ТАСС.

Дарья Шаталова