Хабенский и Тронина сыграют в драме "Казино"

Режиссером сериала выступит Алексей Кузмин-Тарасов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Компания "Лунапарк" и Плюс студия приступили к съемкам драмы "Казино" с Константином Хабенским и Еленой Трониной в главных ролях. Об этом сообщили в пресс-службе "Кинопоиска".

Проект расскажет о студентке Маше, которая ради спасения семьи устраивается крупье в одно из первых игровых заведений в Москве начала 1990-х годов.

Режиссером сериала выступит Алексей Кузмин-Тарасов, шоураннером - Александра Ремизова. Как сообщили в пресс-службе, в сериале исследуется переломная эпоха - время распада СССР, когда герои вынуждены выбирать между моралью и выживанием.

Кузмин-Тарасов отметил, что его вдохновила история сильной и сложной героини, путь которой отражает дух времени. "Столкнувшись с обрушением привычного мира, Маша не просто выживает, а учится ориентироваться в новой реальности. В ее переживаниях, поисках и ошибках зритель легко узнает себя. Именно это делает нашу историю вневременной", - подчеркнул режиссер.

Премьера "Казино" запланирована на онлайн-платформе "Кинопоиск" в 2026 году. Съемки проходят в Москве, Ярославле и Пущино.