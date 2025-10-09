Гала-концерт Хабаровского музтеатра с репертуаром времен ВОВ сохранят на виниле

Это будет первая театральная пластинка на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Гала-концерт Хабаровского краевого академического музыкального театра с репертуаром периода Великой Отечественной войны запишут на виниловую пластинку. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Дальний Восток" директор музея "Мир говорящих машин" Евгения Веретенникова. Это будет первая пластинка с репертуаром дальневосточного театра.

"Мы планируем провести большой гала-концерт с участием музыкального театра, когда артисты будут представлять репертуар, который исполнялся театром в годы Великой Отечественной войны. <...> Будет производиться концертная запись, которая впоследствии станет пластинкой, где будут звучать голоса наших артистов. Это уникальный проект в том плане, что никогда ни один театр на Дальнем Востоке не записывался на виниле, на физическом носителе. Пластинки есть, но, как правило, это Большой театр, это Московский театр, региональных дальневосточных пластинок театральных нет", - сказала Веретенникова.

Проекту предшествовало исследование музыкальной жизни театра в годы Великой Отечественной войны. Полученный материал ляжет в основу работы по подготовке концерта. "Таким образом, мы бы хотели увековечить память тех артистов, которые занимаются театром сегодня и не падают духом (здание музтеатра было полностью уничтожено пожаром в октябре прошлого года - прим. ТАСС). <...> И я очень сильно настаивала на том, чтобы это была именно не студийная запись, чтобы это было именно концертное исполнение. В свое время, в рамках другого проекта, мы отслушивали запись Седьмой симфонии, которая производилась на концерте Большого театра в 70-е годы. И очень интересно ее слушать - когда она звучит, в какой-то момент люди срываются на невольные аплодисменты. В этом жизнь и ощущение пребывания на месте", - сказала Веретенникова.

Гала-концерт Хабаровского музтеатра запланирован на май 2026 года. "Пластинки - это формат, который пережил уже столетие, наши потомки смогут услышать ту атмосферу, которая будет в 2026 году. И еще важный момент - запись будет производиться на заводе фирмы "Мелодия". Этот завод сейчас как раз находится в стадии запуска. То есть здесь все соединяется - и старейшая звукозаписывающая компания России, и старейший музыкальный театр, и наш музей", - сказала директор учреждения.

Музыкальный музей "Мир говорящих машин" находится в Хабаровске, в нем собраны проигрыватели, граммофоны, радиоприемники, пластинки, выпущенные с 1880 года.