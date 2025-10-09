Эксперт Муратова: романы Краснахоркаи продвигают национальные ценности

Творчество венгерского писателя прежде всего интересно готичным гротеском, отметила Наталья Муратова

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Работы нобелевского лауреата Ласло Краснахоркаи определяют современные тенденции национальной литературы тем, что обращаются в первую очередь к родному языку, народной символике. Его творчество прежде всего интересно готичным гротеском, преломленным через национальные венгерские особенности, поделилась с ТАСС доцент кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе ИФиМ НГПУ Наталья Муратова.

"Я ставила на него. Нобелевская премия, несмотря на всю свою подверженность "повестке" и политическую ангажированность, время от времени все-таки выстреливает. Случай с Ласло Краснахоркаи как раз такой. Это истинный классик венгерской литературы, в стиле которого художественная убедительность побеждает всякую поверхностную повестку. Это стилистически совершенная, витиеватая, интеллектуальная литература с элементами "магического реализма". Он обращается к особенностям языка, народной культуре и символике в таком гротескном виде, обнажая общечеловеческие ценности", - сказала Муратова.

Она отметила, что читателю и зрителю наиболее известен его роман "Сатанинское танго", который в 1994 году экранизировал великий Бела Тарр. Сценарий к картине писал Краснахоркаи. Также хорошо известны читающей публике "Меланхолия сопротивления" и "Гомер навсегда".

"Год назад у нас в Институте филологии цикл лекций по истории венгерской литературы читал наш коллега из Католического университета им. Петера Пазманя в Будапеште профессор Геза Хорват. Я тогда спросила его о том, кто из авторов определяет современные тенденции национальной литературы, и он назвал Краснахоркаи первым номером", - добавила эксперт.