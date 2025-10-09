Херсонская областная филармония устроила концерт для бойцов в госпитале

Подобные мероприятия станут традиционными, заявил министр культуры региона Артем Лагойский

ГЕНИЧЕСК, 9 октября. /ТАСС/. Херсонская областная филармония при поддержке министерства культуры региона организовала выездной концерт для участников специальной военной операции, которые проходят лечение в медсанбате группировки войск "Днепр", сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Сегодня в стенах военного госпиталя царила особая атмосфера - атмосфера благодарности, тепла и, конечно же, прекрасной музыки. Херсонская областная филармония с радостью представила концертную программу для тех, кто ежедневно проходит через суровые испытания, кто с честью выполняет свой долг", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил министр культуры региона Артем Лагойский, теперь подобные мероприятия в госпитале станут традиционными. В частности, планируется организовать выступления артистов Херсонского областного дома культуры.