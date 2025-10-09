Российские писатели расскажут на Кубе о русской литературе

Председатель мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов отметил, что российские писатели расскажут кубинцам о визите Фиделя Кастро в 1963 году в Мурманск

МУРМАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Писатели из Мурманска, Липецка и Москвы отправятся на Кубу, чтобы встретиться с местными преподавателями, студентами и школьниками, изучающими русский язык и культуру. Встречи пройдут в октябре в рамках международного проекта "Книжная полка русской литературы", сообщил ТАСС один из инициаторов проекта, председатель мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов.

"Александр Пономарев, Олег Шухарт и Наталья Шухно на Кубе примут участие в проекте "Книжная полка русской литературы". Мы трижды уже были в Индии, проект там пользуется большой популярностью. Куба стала нашей следующей точкой, где запланированы встречи с преподавателями, студентами и школьниками, изучающими русский язык и литературу", - сказал Виноградов.

Он добавил, что российские писатели расскажут кубинцам о визите Фиделя Кастро в 1963 году в Мурманск, который стал первым советским городом в его большой поездке по СССР, о встречах легендарного кубинского лидера с местными политическими, общественными деятелями и писателями, а также подарят книги русских авторов, в том числе современных, и расскажут о культурных проектах России.

Проект "Книжная полка русской литературы" проводится Союзом писателей России при поддержке посольства России в Республике Куба, Россотрудничества и кубинских государственных и общественных организаций.