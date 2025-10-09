Новая книга лауреата Нобелевки по литературе выйдет в ноябре

Его новое сочинение получило название "Безопасность венгерской нации"

БУДАПЕШТ, 9 октября. /ТАСС/. Новая книга венгерского писателя Ласло Краснахоркаи, удостоенного Нобелевской премии по литературе за 2025 год, выйдет в ноябре. Об этом сообщил литератор Янош Сего, член редколлегии будапештского издательства Magveto, которое последние 25 лет выпускает произведения Краснахоркаи.

Его новое сочинение получило название "Безопасность венгерской нации". "Книга в ближайшее время поступит в печать, в последние дни мы работали с автором над вопросами постпродакшн", - процитировало Сего агентство MTI. По его словам, обложка и аннотация книги уже готовы, а ее продажа начнется 11 ноября.

В этом году Megveto отпраздновало свое 70-летие и считает, что награда Краснахоркаи стала для всех его сотрудников прекрасным подарком к юбилею. В издательстве выходили такие романы этого автора, как "Война и война", "Возвращение барона Венкхейма", сборники повестей, рассказов, эссе. Переиздавались его первые романы "Сатанинское танго" и "Меланхолия сопротивления", принесшие ему известность.

"Ласло Краснахоркаи особенно интересует мир обездоленных, изгоев, судьба обычных людей в Восточной Европе, на которых он смотрит не свысока, а с сочувствием. Его первые два романа посвящены именно этой теме", - отметила в свою очередь сотрудник Института венгерской литературы и культурологии при университете Лоранда Этвёша в Будапеште Эдит Жаданьи. По ее словам, позже писатель обратился к Востоку, Японии, Китаю, есть у него роман, действие которого происходит в Америке, но в последних сочинениях он вернулся к теме Венгрии и Восточной Европы.

Нобелевский комитет Шведской академии наук объявил в четверг о присуждении премии Краснахоркаи "за его захватывающее и провидческое творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства". Писателя поздравили с наградой президент Венгрии Тамаш Шуйок и премьер-министр Виктор Орбан, а также режиссер Бела Тарр, снявший по его романам несколько фильмов.

Краснахоркаи родился в 1954 году в городе Дьюла, учился в Будапештском университете, где изучал историю искусств. Печататься начал во второй половине 1970-х годов. Его книги переведены на многие языки, в том числе русский. Краснахоркаи является лауреатом главной венгерской премии Кошута, вручаемой за достижения в области искусства и литературы. В 2015 году он стал первым венгерским писателем, удостоенным международной Букеровской премии.