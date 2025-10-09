Оценочная стоимость предметов на аукционе "Литфонда" достигла 350 млн рублей

Торги проводили в онлайн и офлайн-формате

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. В Аукционом доме "Литфонд" прошли торги, приуроченные к 10-летию деятельности дома, передает корреспондент ТАСС. Общая оценочная стоимость предметов на аукционе достигла 350 млн рублей.

"10 лет назад мы начинали наш камерный проект для узкого круга коллекционеров. А сегодня "Литфонд" - это уже масштабная структура с огромной аудиторией, сотнями тысяч проданных лотов и целым списком рекордов на антикварном рынке", - приводятся пресс-службой слова генерального директора "Литфонда" Сергея Бурмистрова.

Аукцион проводился в онлайн и офлайн-формате, число участвующих в аукционе в режиме трансляции достигало около 150 человек единовременно. В каталоге были представлены редкие издания, автографы, картины, книги, архивные материалы, произведения живописи и декоративно-прикладного искусства.

Среди картин: "Парусник у берега моря" Александра Боголюбова, "Море" Аристарха Лентулова, "Бахчисарай. Река Чурук-Су" Александра Куприна и эскиз Виктора Васнецова. В скульптурную группу вошли образ Анны Ахматовой мастера Натальи Данко и фигура балерины Галины Улановой в росписи Веры Рукавишниковой. Также в каталоге - коллаж "Дирижабль, два самолета и корабль" Александра Родченко, работа "Взорваль" Алексея Крученых, второе издание "Руслана и Людмилы А. С. Пушкина и другие.