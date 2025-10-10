Кирилло-Белозерский монастырь впервые отсканируют новейшими лазерными системами

Еще одним архитектурным объектом сканирования станет первая каменная постройка монастыря - Успенский собор

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Преподаватели и студенты Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) начали сбор материалов для разработки цифровых моделей объектов Кирилло-Белозерского монастыря, крупнейшего в Европе. Главные святыни обители оцифруют уже в октябре, применив последние разработки отечественного и зарубежного оборудования, сообщили ТАСС в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

"Участники экспедиции Московского государственного университета геодезии и картографии приступили к сбору данных для разработки цифровых моделей территории историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, монастырских сооружений на основе архивных материалов, данных фотограмметрической съемки и лазерного сканирования под руководством декана факультета архитектуры и градостроительства Карины Хачатрян", - сказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Главными архитектурными объектами, которые подвергнутся высокоточному сканированию на первом этапе сотрудничества с МИИГАиК, станут первая каменная постройка монастыря - Успенский собор, а также часовня преподобного Кирилла Белозерского, отметил гендиректор.

По словам Карины Хачатрян, члены команды, преподаватели и студенты кафедры фотограмметрии, уже выполнили лазерное сканирование с беспилотного воздушного судна "Геоскан 401" всей территории монастыря. В результате обработки аэрофотосъемки получат высокодетальные цифровые модели рельефа и местности. Но понадобится не одна экспедиция, чтобы максимально оцифровать архитектурные сооружения монастыря.

"Главная цель этой работы - сохранение культурного и исторического наследия страны, помощь в реставрационных работах и восстановлении утрат, использование самых современных отечественных и зарубежных технологий лазерного сканирования, беспилотной техники, спутниковых технологий, методов математической обработки результатов, подготовка специализированных кадров, поддержка талантливой молодежи", - привели в музее слова заведующего кафедрой прикладной геодезии МИИГАиК Андрея Куприянова.

Используют мировые технологии

Университету была выделена субсидия на приобретение новейшего отечественного и зарубежного оборудования.

"В МИИГАиК организован Центр коллективного пользования, закуплен первый комплекс и готовятся к поставке еще три новейшие лазерные системы, которые позволяют делать с высочайшей точностью математические модели, снимать здания, сооружения, конструкции, внутренние помещения. Буквально три дня назад первый комплект поступил к нам в университет, который первым опробован на Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Оборудование для создания трехмерных цифровых моделей объектов и местности, используемое на территории музея, - это новейшая, самая высокая мировая технология. Воздушное и наземное лазерное сканирование позволит сохранить существующий облик. Этот метод оцифровки дает возможность увидеть изменения, спроектировать новые пристройки, обнаружить изменения, как в ландшафте, так и в постройках", - уточнил руководитель центра Андрей Куприянов.

По просьбе музейщиков, команда университета проведет не только оцифровку архитектурных сооружений, но и детальную съемку объектов, до которых невозможно дотянуться - изразцы на вершине Вологодской башни, иконы на Казанской башне и церкви Преображения Господня.