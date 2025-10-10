В Москве программы библиотек и культурных центров за лето посетили 2,8 млн человек

Москвичи и туристы общались с писателями и поэтами, знакомились с русскими народными промыслами, смотрели театральные постановки и концерты

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Почти 9,5 тыс. мероприятий, среди которых фестивали, творческие встречи, презентации новых изданий, выступления артистов и лекции, провели библиотеки и культурные центры Москвы за лето. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Аудитория программ библиотек и культурных центров этим летом превысила 2,8 млн человек. Москвичи и туристы общались с писателями и поэтами, знакомились с русскими народными промыслами, посещали театральные постановки и концерты", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Одним из масштабных событий стал книжный фестиваль "Красная площадь", посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Столичные читальни представили мероприятия на площадках "Малая сцена" и "Библиотека", в их числе спектакли по мотивам рассказов Антона Чехова и Александра Пушкина, лекции о творчестве Михаила Булгакова и архитектуре Москвы, танцевально-поэтические номера.

В рамках проекта "Книга в городе", который развернулся на Театральной площади, в Пушкинском сквере и на Сретенском бульваре, звезды театра и кино, известные музыканты и спортсмены читали отрывки из любимых произведений. Для детей и их родителей проводилась программа "Культлето" с познавательными интенсивами. Например, в Библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина рассказывали об истории древнерусской кухни и народного костюма, украшали жостовской росписью подносы и мастерили дымковские игрушки.

В Москве работает 440 подведомственных городу библиотек. За летний период читатели взяли в них около 2,5 млн изданий.