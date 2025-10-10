В виртуальном музее Главархива Москвы число исторических материалов превысило 5 млн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Число материалов в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" Главархива Москвы, включающих редкие документы, фотографии, предметы, аудио- и видеозаписи, превысило 5 млн. От этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Музей работает уже пять лет и сейчас в его коллекции свыше 5 млн оцифрованных копий редчайших архивных материалов и фотографий, 225 исторических аудиозаписей общей продолжительностью звучания более суток, 50 часов кино- и видеохроники, отражающих ключевые события XX века, а также сведения почти о 650 тысячах участников Великой Отечественной войны, награжденных медалями, орденами и грамотами. Благодаря виртуальному музею реликвии становятся частью общегородской летописи и сохраняются для будущих поколений", - сказала заммэра, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Ракова подчеркнула, что виртуальный музей "Москва - с заботой об истории" стал самым крупным проектом в России по сохранению и популяризации исторической памяти о столице. При этом все желающие могут поучаствовать в его развитии, например, передать семейные реликвии: фотографии, документы, письма, предметы военных лет, а также фотопленки.

Материалы музея организованы по разделам, подразделам и рубрикам. Например, в разделе "Коллекции" представлены документы участников войны, сведения о награжденных медалями "За оборону Москвы", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", грамотами Моссовета за работу по строительству оборонительных сооружений вокруг столицы и другие. Информацию дополняет интерактивная карта-схема оборонительных сооружений, фотографии быта горожан в военные годы. Подраздел "Без срока давности" знакомит с подлинными документальными свидетельствами преступлений нацистов и их пособников на советской территории, а в подразделе "Неизвестный герой" собрана масштабная коллекция снимков военных фотокорреспондентов.

Найти конкретные сведения, в том числе и о своих бабушках и дедушках, поможет поисковая строка и многочисленные алфавитные указатели.

Виртуальный музей "Москва - с заботой об истории" был открыт в мае 2020 года к 75-летию Великой Победы. В его основу легла одноименная бессрочная акция, запущенная в начале апреля 2019 года Главархивом Москвы и центрами госуслуг "Мои документы". Любой житель столицы и других регионов России может передать на вечное хранение в Главархив документы и предметы периода Великой Отечественной войны, а также фото- и кинопленки вплоть до 2000-х годов.