Shaman, Александра Воробьева и Хор им. Пятницкого выступили на гала-концерте в КНДР

Присутствовавший на гала-концерте глава КНДР Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за яркое выступление

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Гала-концерт российских исполнителей, среди которых заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), певица и композитор Александра Воробьева и другие популярные артисты, состоялся в Пхеньяне. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства культуры России.

"В Пхеньяне состоялся торжественный гала-концерт российских исполнителей, посвященный 80-летию со Дня основания Трудовой партии Кореи. На сцене Художественного театра Мансудэ специально в честь главного праздника КНДР перед зрителями выступили Ярослав Дронов, Александра Воробьева, Хор имени Пятницкого и Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил России", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, программа концерта символично объединила культуры двух стран. В нее вошли песни о любви к Родине, богатстве и разнообразии России и КНДР, а также произведения военных лет и популярные у корейской публики русские народные песни. "Особый восторг зрителей вызвали композиции "Солнце Кореи" и "Мост дружбы", - говорится в сообщении.

Присутствовавший на гала-концерте глава КНДР товарищ Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за яркое выступление в Пхеньяне. Он отметил значимость культурного обмена между странами. "Это мероприятие внесет вклад в развитие отношений между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, которые укрепляются с каждым днем", - заключил он.