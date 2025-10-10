В Москве завершили реставрацию флигеля усадьбы Воронцово

Открытие запланировано на 2026 год, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Специалисты завершили работы по реставрации Восточного флигеля усадьбы Воронцово, сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"Завершена реставрация Восточного флигеля усадьбы Воронцово - жемчужины усадебной архитектуры. Это значимое событие для сохранения культурного наследия Москвы. Усадьба Воронцово - уникальный памятник садово-паркового искусства и архитектуры, любимое место отдыха москвичей и гостей столицы", - написал мэр.

Он уточнил, что специалисты отреставрировали фасады, кровлю и стропильную систему Восточного флигеля, воссоздали завершение купола шпиля. В интерьерах установили филенчатые двери, наборный паркет с устройством розетки в виде розы ветров в центральной части, люстры и бра, изготовленные по историческим аналогам.

"Здание приобрело первозданную красоту и роскошь. Открытие запланировано на 2026 год", - заключил мэр.