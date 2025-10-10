Министры культуры России и Казахстана обсудили перспективы сотрудничества

Аида Балаева поблагодарила Ольгу Любимову за организацию Дней культуры Казахстана в РФ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Министры культуры России и Казахстана Ольга Любимова и Аида Балаева обсудили перспективы совместного сотрудничества, передает корреспондент ТАСС. Обсуждение состоялось в рамках заседания подкомиссии по культурно-гуманитарному сотрудничеству межправительственной комиссии по сотрудничеству между странами.

"Впереди у нас большие [совместные] планы. Я убеждена, что их реализация еще больше сблизит наши страны, и укрепит взаимодействие в сфере культуры. Участие в заседании подкомиссии принимают наши коллеги, ответственные за ключевые направления сотрудничества, а также представители ведущих российских учреждений культуры. В ходе мероприятия мы предлагаем обсудить ключевые вопросы нашего партнерства и обменные мероприятия, вопросы кинематографии, библиотечное дело, а также образование в сфере культуры", - сказала Любимова.

В свою очередь Аида Балаева выразила благодарность Ольге Любимовой за организацию Дней культуры Казахстана в РФ. "Я надеюсь, что российские зрители, российские любители изобразительного искусства действительно проникнуться и это даст импульс, что такие выставки, такие мероприятия будут все больше и больше востребованы. <...> И, конечно, мы с вами обсудили 2026 год. И я уже ориентирована на то, что 2026 год будет годом культуры России в Казахстане", - сказала она.

По ее словам, это ведомства обеих стран эффективно взаимодействуют, что способствует укреплению культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Россией.

Развитие в области разных сфер культуры

Первым взял слово исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов. Он отметил, что доля просмотра в кинотеатрах национального кино обеих стран растет - в России она уже достигла 80%, тем не менее, в области кинематографа остаются сферы для роста и совместного сотрудничества. "Еще раз хочется предложить <…> совместную реализацию программы по поддержке творческих кадров, которые бы создавали сценарии. <…> Если в рамках программы "Автор" получится совместно создавать минимум 10 сценариев, то мы получим минимум две картины ежегодно, которые могут быть созданы нашими совместными усилиями", - сказал он.

В свою очередь гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда подчеркнул, что в библиотечном деле одним из приоритетных направлений развития остается реставрация книг. "Мы активно обмениваемся специалистами, и в ближайшее время стартует достаточно большая программа повышения квалификации - курсы для казахстанских библиотекарей, работающих в российской библиотеке. Мы с удовольствием обменяемся таким опытом", - сказал Дуда.

Кроме того, она рассказал, что накануне директор национальной библиотеки Казахстана Газиза Нургалиева получила читательский билет РГБ.

Затем ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) заслуженный деятель искусств РФ Григорий Заславский рассказал о совместных проектах с театрами Казахстана, которые уже прошли в 2025 году. Также он отметил, что сейчас достаточно остро стоит вопрос современной драматургии.

"Мы второй год уже набираем драматургов, и тема драматургии, современной драматургии в наших театрах стоит очень остро. Мы были бы очень рады, в том числе и в рамках перезапуска Союза писателей России. Мне кажется, это было очень полезно, если бы молодые драматурги из республики Казахстан и России чаще встречались. Мы бы нашли место для проведения творческих лабораторий", - рассказал он.

Говоря о перспективах развития и планах на следующий год в музейной отрасли, гендиректор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова сообщила, что в рамках фестиваля "Интермузей-2026" планируется провести новую секцию: "Цифровая культура и историческая память".

"Потому что без цифры, хотим мы этого или нет, опасно это или нет, это все равно та вещь, которая будет развиваться. Поэтому предлагается обсудить в формате панельной дискуссии такие темы, например, как ожившая история, этические границы, реконструкции, интерпретации прошлого с помощью искусственного интеллекта. И обсудить ключевые вопросы, как, насколько допустимо использование искусственного интеллекта для оживления портретов исторических личностей или реконструкции их голосов", - рассказала Великанова.