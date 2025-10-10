Умерла актриса Эльвира Осипова

Ей было 79 лет

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Актриса театра и кино Эльвира Осипова умерла в возрасте 79 лет. О ее смерти сообщил артист Театра на Васильевском Артем Цыпин.

"Не стало Эли Осиповой. Много лет она служила гримером у нас в театре Сатиры на Васильевском. Мы знали, что когда-то она служила актрисой в нескольких провинциальных театрах, а потом в Ленинграде в Малом драматическом", - написал он во "ВКонтакте".

Он рассказал, что Осипова "успешно и плодотворно работала с Генриеттой Яновской, играла главные роли в нескольких ее спектаклях, и именно за ней переезжала из Красноярска во Псков и в Ленинград". Когда Яновская покинула МДТ, Осипова оставила профессию.

Помимо работ в театре, актриса также сыграла в нескольких кинокартинах, в их числе короткометражный фильм "Слепой дождь" (1968), драма "Счастливый человек" (1970) и сказка "Черная курица, или Подземные жители" (1980).